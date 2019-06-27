"Жаль, что силикон": Слава из НеАнгелов сверкнула мокрой попой

27 июня 2019, 04:22

Слава Каминская продолжает радоваться жизни и лету, и публикует откровенные фото. Особенно поклонникам зашел интимный снимок в купальнике

Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram

Горячая солистка группы НеАнгелы Слава Каминская продемонстрировала свою попу и грудь на откровенном фото в бассейне.

Снимок, который взбудоражил пользователей соцсетей, она опубликовала в Instagram.

"Коль грусть видна вам сквозь очки, тогда вам в ленту попа в грустном леопарде. Какой оттенок грусти больше по душе ?", - написала она.

Шутка про тех, кто везде на фото ищет ее "грустный взгляд", который тут спрятан за очками.

Но мы не уверены, что леопард у Славы такой грустный - на фото она в очках-авиаторах с мокрыми волосами выходит из бассейна, повернулась в пол-оборота, так, что не только продемонстрировала округлую попу, но и засветила сочную грудь.

Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram
Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram

Поклонники большей частью с оптимизмом восприняли ее пост, и пишут ей комплименты и добры комментарии, но есть и с долей сарказма.

"Хороша грудь и попа, жаль что силикон", "Славочка!!! Покажи им всем лучше ФИГУ)))) Что б не лезли куда не надо...", "С чего люди взяли, что у вас грусть...) Вы оба стали свободны, вы две очень сильные личности и я думаю вам вдвоем было сложнее и намного грустнее , чем сейчас...", "Слава, ты неперевершена!)))", "Я вас сейчас узнаю, давно вы не писали в "своём" стиле. Это ваша узнаваемая фишка", "Та, нафиг эту грусть в таком то леопарде".

Слава Каминская
Слава Каминская / скриншот
Слава Каминская
Слава Каминская / скриншот
Слава Каминская
Слава Каминская / скриншот

Ранее Регина Тодоренко предположила, что может выйти замуж без трусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Слава Каминская новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:46
Возвращение России в ПАСЕ: в чем выиграла Украина
08:35
Замкомандующего ООС разъяснил ситуацию с разведением сил у Станицы Видео
08:30
Макс Райт умер: причины смерти актера из сериала АЛьф
08:04
Яскраві та патріотичні вітання й листівки з Днем Конституції України Фото
07:55
Гарантии Украине по транзиту газа: в США сделали важный шаг к введению санкций против Северного потока-2 Видео
07:38
Юрій Думанський: Не варто чекати, поки розвалиться Росія – краще почати будувати щось в Україні
07:25
"Неудачная посадка": в России случилось смертельное ЧП с пассажирским самолетом Фото Видео
07:15
Бандера и Шухевич нерушимы: кто стоит за скандалом об отмене названий проспектов
06:57
Лицемеров никто не любит, или Почему Украина заслужила предательство Европы мнение
06:33
Ищите женщину: астролог рассказал, почему погиб Тымчук
06:02
Будет трусить и бить по голове: последняя магнитная буря 2019 растянется на несколько дней Видео
05:40
На заметку худеющим: ученые выяснили неожиданную пользу кофе
05:06
Эксперт рассказал, как Северный поток-2 поможет решить проблему украинской ГТС
04:22
"Жаль, что силикон": Слава из НеАнгелов сверкнула мокрой попой
03:49
Психолог назвала единственное условие для хранения верности Видео
03:10
Эксперт рассказала, в какое время суток лучше всего заниматься сексом
02:09
Доктор Комаровский раскрыл главный симптом отравления наркотиками
01:15
Секс-игрушки своими руками: как легко и просто устроить интим дома
00:28
Ульяна Супрун рассказала о вреде добавленного сахара в сладких напитках и йогуртах
26 июня, среда
23:36
В ЦИК рассказали, сколько кандидатов в нардепы получили от ворот поворот
23:19
"Теперь России решать": Волкер прореагировал на разведение военных сил на Луганщине
23:03
Порнозвезда с мариупольскими корнями завела фанатов откровенными фото Фото
22:32
"Будешь в Гааге, подонок": Нардеп Гончаренко в ПАСЕ отчеканил на все корки российского делегата Видео
22:23
"В боксе много дерьма": известный боксер недоволен, что Усику дали шанс стать чемпионом
21:47
Известный футболист выдворен из сборной за сексуальные домогательства
21:39
В НАТО рассказали, как отобьются от России после разрыва ракетного договора
21:32
Итальянский клуб подпишет украинского футболиста
21:13
Участница Голос країни Татьяна Амирова представила сингл Не спеши
20:58
В МИД РФ решили поучить Киев, как надо добиваться освобождения пленных моряков
20:19
Освобождение украинских моряков: Россия отписала Украине ноту с "лазейками" для Киева
20:09
Транзит газа: эксперт разложил по полочкам, на что может рассчитывать Украина
20:03
В ГБР рассказали, фигурантом скольких уголовных дел стал Порошенко
19:14
Россию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями: чего хочет ЕС Видео
19:00
Вятрович предупредил об опасности отмены названий проспектов Бандеры и Шухевича
18:35
Жена Луценко пришла на благотворительный вечер в платье за 50 тысяч гривен
18:30
Слуга народа заставит глотать пыль остальные партии на выборах в Раду - соцопрос
18:29
Буффон согласился стать запасным в Ювентусе
18:09
Стало известно, когда встретятся Трамп и Путин, на повестке дня - Украина
18:05
Оппоблок стал первым номером в бюллетене на выборах в Раду
18:01
В российском парламенте радостно подмахнули закон Путина о разрыве ракетного договора
17:58
Премьеру Гройсману доверяет каждый пятый украинец - опрос
17:55
Яценюк призвал Раду срочно собраться из-за возвращения России в ПАСЕ
17:31
Atlas Weekend-2019: все хедлайнеры фестиваля и даты выступлений
17:15
Возобновление полномочий РФ в ПАСЕ отложили: названа причина
16:24
Кабмин накинул узду на тариф на отопление для украинцев: детали
16:17
Украинская сборная выиграла две медали Европейских игр
16:10
"Сиськи опять пропали": звезда сериала Школа разделась до кружевного белья
16:06
Главные новости 26 июня: подвижки в разрешении конфликта на Донбассе и свежий рейтинг партий Видео
16:05
Известные украинские футболисты устроили зажигательные танцы на столе
16:03
В ЦИК обьявили порядковые номера партий в бюллетене
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять