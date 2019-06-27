"Жаль, что силикон": Слава из НеАнгелов сверкнула мокрой попой

Слава Каминская / Instagram

Горячая солистка группы НеАнгелы Слава Каминская продемонстрировала свою попу и грудь на откровенном фото в бассейне.

Снимок, который взбудоражил пользователей соцсетей, она опубликовала в Instagram.

"Коль грусть видна вам сквозь очки, тогда вам в ленту попа в грустном леопарде. Какой оттенок грусти больше по душе ?", - написала она.

Шутка про тех, кто везде на фото ищет ее "грустный взгляд", который тут спрятан за очками.

Но мы не уверены, что леопард у Славы такой грустный - на фото она в очках-авиаторах с мокрыми волосами выходит из бассейна, повернулась в пол-оборота, так, что не только продемонстрировала округлую попу, но и засветила сочную грудь.

Слава Каминская / Instagram

Слава Каминская / Instagram

Поклонники большей частью с оптимизмом восприняли ее пост, и пишут ей комплименты и добры комментарии, но есть и с долей сарказма.

"Хороша грудь и попа, жаль что силикон", "Славочка!!! Покажи им всем лучше ФИГУ)))) Что б не лезли куда не надо...", "С чего люди взяли, что у вас грусть...) Вы оба стали свободны, вы две очень сильные личности и я думаю вам вдвоем было сложнее и намного грустнее , чем сейчас...", "Слава, ты неперевершена!)))", "Я вас сейчас узнаю, давно вы не писали в "своём" стиле. Это ваша узнаваемая фишка", "Та, нафиг эту грусть в таком то леопарде".

Слава Каминская / скриншот

Слава Каминская / скриншот

Слава Каминская / скриншот

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