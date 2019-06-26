Порнозвезда с мариупольскими корнями завела фанатов откровенными фото

Известная порноактриса украинского происхождения Никки Бенц (Алла Мончак) порадовала своих 3,9 млн подписчиков Instagram новой серией откровенных снимков в соблазнительных позах.

Она родилась 11 декабря 1981 года в Мариуполе (тогда - СССР) в семье инженеров. В 1988-м семья эмигрировала в Торонто (Канада). Еще в юные годы Мончак начала работать моделью и много позировала в купальниках-бикини.

В порнобизнес она пришла в начале нулевых годов и тогда же взяла псевдоним Никки Бенц С тех пор она снималась для многих известных журналов, в том числе: Penthouse, High Society, Genesis, Fox, OUI, Cheri, Hustler, Club и Club International.

По состоянию на 2019-й Бенц успела отсняться в 522 порнофильмах и роликах.

Напомним, ранее Бенц заявила о том, что подверглась изнасилованию на съемках БДСМ-порнофильма. Позднее в Сети появился топ-3 украинок, которые добились успеха в порнобизнесе.



