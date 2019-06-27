"Вот это сисьтерс": У Гросу грудь выпала из мокрого платья

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу сыграла свадьбу в Италии, а потом отправилась с мужем в путешествие, по дороге поплескавшись на пляже в море.

Алина Грос показала, как шалила в свадебном платье без белья на пляже после свадьбы.

"С любовью из Италии", - подписала она фото.

На них девушка позирует в белом полупрозрачном свадебном платье в воде. Девушка показала грудь, немного расстегнув платье, при этом камера сделала ракурс сверху, чтобы все все рассмотрели.

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Одной рукой она закинула назад мокрые волосы, а другой поддержала выпадающую грудь.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu/

"Вот это сисьтерс", "какая же ты красивая!", "Столько селикона ,что руками держать нужно", "Правильн. замуж вышла можно теперь показывать свои прелести", "Да горячо уже можно показать и грудь", "Ммм итальянские пышки".

Алина Гросу / скриншот

Алина Гросу / скриншот

На других фото она показала платье сбоку - оказывается, оно было полупрозрачное, и когда девушка его намочила, то стало видно ее шикарное тело, а также, что на Гросу совершенно нет белья.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu/

"Выбирайте Гросу в мокром платье", - написала она, и поклонники с усердием пишут, какое фото им больше заходит.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu/

Кроме того, Гросу выложила фото со свадьбы, где видно, что она несколько раз меняла платья. Казалось, что их было не меньше 4 штук - прозрачное с моря, с корсетом, голыми плечами и накидкой, корсетом и красивыми рукавами, и с голыми плечами, корсетом и посыпанными точками прозрачными рукавами.

"В этот сказочный день, каждая девочка хочет почувствовать себя настоящей принцессой. Ребят, скажите, какое из 4 моих свадебных платьев вам больше всего понравилось ?:)", - написала она.

Поклонники буквально забросали ее комплиментами и поздравлениями.