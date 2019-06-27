"Бидоны божественные": Настя Каменских показала свои прелести крупным планом

Молодая жена Потапа Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми пикантными фото, сделанные на шоу Х-Фактор.
Судья Х-Фактора Настя Каменских поделилась горячими фото со съемок первого выпуска.
Настя Каменских не прекращает хвастаться огромной грудью, которая стала визуально больше после медового месяца.
Настя Поделилась фото прямо из-за судейского стола. На ней в тот день как раз было облегающее платье, которое Настя примерила без белья, так что фото вышло впечатляющее.
На снимке она привстала из-за кресла, оттопырила попу, и соблазнительно вильнув бедрами наклонилась вперед, выставив крупным планом впечатляющих размеров грудь прямо в объектив.
При этом Настя успела запечатлеть сексуальный взгляд прямо в камеру, и полуткрыть губы.
Фанаты коллективно падают в обмороки от такой секси-фото, и поспешили выразить свои эмоции в комментариях.
"Вот это взгляд , я прям засмущался", "бидоны божественные", "Гарни груди красивые", "Щось груди занадто виросли на сонці, в червні в купальнику геть були не ті форми.....", "Пишна краса природи", "Трусики здесь у тебя красные))".
Ранее у Гросу грудь выпала из мокрого платья