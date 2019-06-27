"Бидоны божественные": Настя Каменских показала свои прелести крупным планом

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Судья Х-Фактора Настя Каменских поделилась горячими фото со съемок первого выпуска.

Настя Каменских не прекращает хвастаться огромной грудью, которая стала визуально больше после медового месяца.

Настя Поделилась фото прямо из-за судейского стола. На ней в тот день как раз было облегающее платье, которое Настя примерила без белья, так что фото вышло впечатляющее.

На снимке она привстала из-за кресла, оттопырила попу, и соблазнительно вильнув бедрами наклонилась вперед, выставив крупным планом впечатляющих размеров грудь прямо в объектив.

При этом Настя успела запечатлеть сексуальный взгляд прямо в камеру, и полуткрыть губы.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Фанаты коллективно падают в обмороки от такой секси-фото, и поспешили выразить свои эмоции в комментариях.

Настя Каменских / скриншот

"Вот это взгляд , я прям засмущался", "бидоны божественные", "Гарни груди красивые", "Щось груди занадто виросли на сонці, в червні в купальнику геть були не ті форми.....", "Пишна краса природи", "Трусики здесь у тебя красные))".

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