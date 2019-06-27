Дарья Белодед засветила прелести на отдыхе

Дарья Белодед / instagram.com/dariabilodid7/

Дарья Белодед, завоевавшая золото на кубке в Беларуси, отправилась в отпуск в Турцию, откуда публикует горячие фото.

Белодед поделилась невероятно красивыми фото с курорта в Турции на своей странице в Instagram.

Девушка регулярно делится фото и видео в Stories Instagram, и в этот раз опубликовала фото в купальнике во весь рост.

Белодед примерила цельный купальник с открытой спиной, декольте до пупка и зауженным низом, что позволило поклонникам оценить ее длинные ножки и стройную фигуру.

Дарья Белодед / instagram.com/dariabilodid7/

"Красотка", "Thebest", "Очень красивая", "Просто великолепна", "Победила теперь можно отдохнуть!?", "Красоточка".

Судя по тегам, Дарья отдыхает в Кемер в Анталии с подругами, нежась на солнышке, катаясь на скутерах и проводя время в компании по вечерам.

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