Дарья Белодед засветила прелести на отдыхе

Молодая украинская дзюдоистка показала соблазнительную фигуру на отдыхе в Турции.
Дарья Белодед, завоевавшая золото на кубке в Беларуси, отправилась в отпуск в Турцию, откуда публикует горячие фото.
Белодед поделилась невероятно красивыми фото с курорта в Турции на своей странице в Instagram.
Девушка регулярно делится фото и видео в Stories Instagram, и в этот раз опубликовала фото в купальнике во весь рост.
Белодед примерила цельный купальник с открытой спиной, декольте до пупка и зауженным низом, что позволило поклонникам оценить ее длинные ножки и стройную фигуру.
"Красотка", "Thebest", "Очень красивая", "Просто великолепна", "Победила теперь можно отдохнуть!?", "Красоточка".
Судя по тегам, Дарья отдыхает в Кемер в Анталии с подругами, нежась на солнышке, катаясь на скутерах и проводя время в компании по вечерам.
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