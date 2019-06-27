Должны быть сочными: Голая экс-NIKITA показала дыньки и арбузики

Настя Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ NANA, взбудоражила поклонников откровенным фото.
DJ NANA опубликовала в соцсетях архивное сэлфи, на котором позирует совершенно голая.
Настя Кумейко поделилась пикантным фото в зеркале с арбузами и дынями.
"После дождя арбузы должны быть сочными", - подписала она фото в Stories, которое делала когда-то в 2015 году.
На снимке она еще с короткими волосами, а телефон в смешном чехле со стразами.
На снимке Настя перед зеркалом нагнулась, оттопырив попу, и позирует с дыней и арбузом так, чтобы прикрыть обнаженные интимные места. Однако она засветила плоский животик, и частично грудь, которую не смогла прикрыть полностью.
Настя удачно опубликовала снимок как раз к дождю, который целый день поливает Киев после почти месяца палящей жары.
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