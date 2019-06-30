"Пися королева беременна": Maruv с большим животом в прикиде "фуфло" всполошила Сеть

Maruv показала большой живот / instagram.com/maruvofficial

Скандальная украинская певица Maruv, которая ранее отказалась отвечать про Крым и сбежала от журналистов, набрала вес, что стало причиной обсуждения в Сети.

Певица разместила в Instagram фото, на котором отчетливо виден округлившийся живот.

Да и щеки у певицы раздуло.

В этой связи многочисленные воздыхатели эпатажной артистки стали спрашивать у нее открыто, не беременна ли она.

"Пися королева беременна?", "Ты беременна?", "Ох уж эта пися-королева... Как всегда, превосходна!!!!", "Прикид фуфло. Аня супер", "Соня в сиськи Марув дышит)", - комментируют фото фанаты Maruv.

Читайте такжеПолуголая с рогами: Maruv зажгла на концерте в МосквеВ общем, интрига осталась. Официальной информации о беременности певицы пока никто не озвучивал. Поэтому остается пока только догадываться – а есть ли животик и кто в нем живет?

Ранее Maruv показала сексуальные фото с концертов.

Также ранее Maruv представила горячий клип на песню Mon Amour.