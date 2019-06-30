Репэрша Alyona Alyona показала тату на груди

alyona alyona забила тату на грудь/ Instagram

Рэперша Alyona Alyona, которая отличается превосходным чувством юмора, порадовала поклонников свежим фото.

В Stories она показала, в каком месте набила себе тату.

"Есть тату публичные, а есть личные", - написала она на снимке, где видно, что ей делают тату.

Буквы очень удачно прикрывают запрещенные в Instagram соски, а так - видно, что тату певица решила сделать себе на груди.

Возможно, она и не публичная, но вполне вероятно, что кроме самой девушки, рисунок сможет видеть ее близкий человек.

alyona alyona / скриншот

Ранее alyona alyona поделилась фото с отдыха в купальнике. Отметим, что тату в указанном интимном месте тогда на месте еще не было.