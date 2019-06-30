Голос Діти 5 сезон 5 выпуск онлайн: Кто останется в финале после нокаутов

Голос Діти 5 сезон 6 выпуск - нокауты / 1+1

Новый 6 выпуск 5 сезона Голос Діти вышел на 1+1 в 21:00, и в нем тренеры вынуждены сократить количество участников вдвое.

После пятого выпуска в шоу остались:

Джамала: Надя Довбуш, Никита Ачкасов, Ярослав Политов и Варвара Кошевая;

Dzidzio: Вероника Морская, Ярослав Карпук, София Винник и Ярослав Рогальский;

Время и Стекло - Карина Столаба, Таисия Скоморохова, Александр Зазарашвили и Дарья Бугайчук.

Кого тренеры оставят для суперфинала на 7 июля - узнаем в новом выпуске.

Голос Діти 5 сезон 5 выпуск онлайн - 30-06-2019:

Ранее дочку Кошевого довели до слез в последнем выпуске шоу Голос Діти.