Голос Діти 5 сезон 5 выпуск онлайн: Кто останется в финале после нокаутов

Шестой выпуск пятого сезона шоу Голос Діти вышел 30 июня. После жесткого отбора, в командах у тренеров осталось по 4 участника, и для суперфинала их число должно существенно сократиться.
Новый 6 выпуск 5 сезона Голос Діти вышел на 1+1 в 21:00, и в нем тренеры вынуждены сократить количество участников вдвое.
После пятого выпуска в шоу остались:
Джамала: Надя Довбуш, Никита Ачкасов, Ярослав Политов и Варвара Кошевая;
Dzidzio: Вероника Морская, Ярослав Карпук, София Винник и Ярослав Рогальский;
Время и Стекло - Карина Столаба, Таисия Скоморохова, Александр Зазарашвили и Дарья Бугайчук.
Кого тренеры оставят для суперфинала на 7 июля - узнаем в новом выпуске.
Голос Діти 5 сезон 5 выпуск онлайн - 30-06-2019:
Ранее дочку Кошевого довели до слез в последнем выпуске шоу Голос Діти.