"Мне бы такую": звезда сериала Школа засветила грудь в крошечном бикини

Лиза Василенко поделилась пикантным фото / Instagram

Отдыхающая в Испании Лиза Василенко, которая сыграла Лолу в Школе, засветила на новом фото не загорелую грудь.

Она опубликовала новый пост из Испании, где предложила обмениваться лайками, и для фото выбрала снимок в лифчике, в котором ее грудь стало видно больше, чем раньше.

"Ну, что ж, давайте устроим празднично-вечерний liketime?", - подписала она фото.

На снимке девушка снялась сидя перед зеркалом с банкой пепси, то ли в необычном бикини, то ли в спортивном лифчике, который продемонстрировал не загорелую часть груди девушки.

В комментариях поклонники не только участвуют в ее конкурсе, но и делают комплименты самой девушке.

Лиза Василенко / Instagram

"Мне бы такую", "Красотка", "Как можно быть такой красивой", - пишут в комментариях и ставят эмодзи.

Лиза Василенко / Instagram

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