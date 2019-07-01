"Мне бы такую": звезда сериала Школа засветила грудь в крошечном бикини

Звезда Школы Лиза Василенко отдыхает на море и активно взаимодействует с подписчиками. В новом посту она поделилась довольно пикантным фото.
Отдыхающая в Испании Лиза Василенко, которая сыграла Лолу в Школе, засветила на новом фото не загорелую грудь.
Она опубликовала новый пост из Испании, где предложила обмениваться лайками, и для фото выбрала снимок в лифчике, в котором ее грудь стало видно больше, чем раньше.
"Ну, что ж, давайте устроим празднично-вечерний liketime?", - подписала она фото.
На снимке девушка снялась сидя перед зеркалом с банкой пепси, то ли в необычном бикини, то ли в спортивном лифчике, который продемонстрировал не загорелую часть груди девушки.
В комментариях поклонники не только участвуют в ее конкурсе, но и делают комплименты самой девушке.
"Мне бы такую", "Красотка", "Как можно быть такой красивой", - пишут в комментариях и ставят эмодзи.
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