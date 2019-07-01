Почти каминг-аут: Сергей Лазарев пообещал зажечь с геями и снялся топлес

Участник Евровидения от РФ Сергей Лазарев опубликовал новые фото топлес, которые вызвали много разговоров о его ориентации.
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал снимки из фотосессии к новому синглу, но у него получилось довольно неоднозначно.
После публикации фоток топлес подписчики Лазарева снова подняли тему его ориентации, но певец решил еще больше постебаться над ними.
"Спокойной ночи", - подписал он фотосессию, добавив в теги, что скоро выйдет его новый сингл.
Лазарев решил прорекламировать свой новый сингл черно-белой фотосессией, для которой снялся в джинсах и ковбойской шляпе.
Чтобы подстегнуть подписчиков, он опубликовал в сторис еще одно фото с двузначной подписью. Лазарев снова подверг свою ориентацию сомнению.
"Время меняться" – написал артист, но не уточнил, какие конкретно изменения стоит ожидать в его жизни.
Тем временем телеграм-канал Светские хроники опубликовал комментарий Лазарева, который еще больше всех раззадорил.
"И чтобы добавить больше огня в обсуждении! Сообщу, что 23 сентября в самом известном гей-клубе Москвы "Центральной станции" состоится мой ежегодный сольный концерт... уверен, что опять будет переаншлаг) а теперь ффффас... начинайте писать гадости-типа "А, ну понятно, для своих выступает", "Фуу, как это противно". А я вам скажу, что конечно же это будет один мощный и громкий концерт и такой же прием!", - написал Лазарев.
Правда, после появления этого скриншота в сети, сам Лазарев его удалил, но не сложно догадаться, что певец решил хайпонуть таким образом - ведь он регулярно устраивает "скандалы" в сети.
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