Почти каминг-аут: Сергей Лазарев пообещал зажечь с геями и снялся топлес

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал снимки из фотосессии к новому синглу, но у него получилось довольно неоднозначно.

После публикации фоток топлес подписчики Лазарева снова подняли тему его ориентации, но певец решил еще больше постебаться над ними.

"Спокойной ночи", - подписал он фотосессию, добавив в теги, что скоро выйдет его новый сингл.

Лазарев решил прорекламировать свой новый сингл черно-белой фотосессией, для которой снялся в джинсах и ковбойской шляпе.

Чтобы подстегнуть подписчиков, он опубликовал в сторис еще одно фото с двузначной подписью. Лазарев снова подверг свою ориентацию сомнению.

"Время меняться" – написал артист, но не уточнил, какие конкретно изменения стоит ожидать в его жизни.

Сергей Лазарев интригует фото/ versiya.info

Тем временем телеграм-канал Светские хроники опубликовал комментарий Лазарева, который еще больше всех раззадорил.

"И чтобы добавить больше огня в обсуждении! Сообщу, что 23 сентября в самом известном гей-клубе Москвы "Центральной станции" состоится мой ежегодный сольный концерт... уверен, что опять будет переаншлаг) а теперь ффффас... начинайте писать гадости-типа "А, ну понятно, для своих выступает", "Фуу, как это противно". А я вам скажу, что конечно же это будет один мощный и громкий концерт и такой же прием!", - написал Лазарев.

Сергей Лазарев почти сделал каминг-аут / Telegram Светские хроники

Правда, после появления этого скриншота в сети, сам Лазарев его удалил, но не сложно догадаться, что певец решил хайпонуть таким образом - ведь он регулярно устраивает "скандалы" в сети.

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