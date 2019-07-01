"Не шали так": Звезда сериала Школа топлес засветила тату в интимном месте

1 июля 2019, 14:35

Сыгравшая Лолу в Школе Лиза Василенко опубликовала в неоднозначное видео, на котором позирует в белье и без него.

Елизавета Василенко
Елизавета Василенко / instagram.com/elizabethvasilenko

Актриса Лиза Василенко, которая отдыхает в Испании, опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила грудь и тату в зоне бикини.

Девушка выложила в сеть ролик, где она меряет вещи и переодевается, при этом вызвав интерес подписчиков к тату в интимном месте.

Девушка в комментарии к своему ролику попросила поклонников оценить ее наряды, и сказать какой лучший, но они обратили внимание не на одежду.

На видео Лиза сначала танцует в белых лифчике и трусиках, при этом засветив под бельем какое-то тату в зоне бикини, а котом и вовсе снимает лифчик, и меряет розовые юбку и рубашку, которую завязала узлом без белья, при этом чуть не вывалив грудь из рубашки.

  • Лиза Василенко instagram.com/elizabethvasilenko/
  • Лиза Василенко instagram.com/elizabethvasilenko/
  • Лиза Василенко instagram.com/elizabethvasilenko/
  • Лиза Василенко instagram.com/elizabethvasilenko/
  • Лиза Василенко instagram.com/elizabethvasilenko/

Она надевает туфли и прохаживается перед зеркалом.

Следующий наряд - кремовая юбка и белая кофточка также вызвали фурор среди подписчиков, так как максимально открывает ее плечи и шею.

Третий наряд - белое платье-сарафан выше колен также получил позитивные отклики, как и штаны с синей рубашкой.

Но подписчики не смогли удержаться от пошлых комментариев:

"В нижнем белье", "Лиза, не шали так", "Очень красивая", "Лиза, тебе не стыдно?", "У тебя есть тату?", "Чому тату нема крупним планом?", "Очень красивая. Образы суперовые", "Классная задница" "Какие луки", - пишут подписчики.

Лиза Василенко
Лиза Василенко / скриншот
Лиза Василенко
Лиза Василенко / скриншот
Лиза Василенко
Лиза Василенко / скриншот
Лиза Василенко
Лиза Василенко / скриншот

Поклонников очень заинтересовало тату, которое засветила Лиза, и вероятно, начнут раскачивать девушку на демонстрацию или комментарий по этому поводу. Впрочем, не исключено, что девушка может вскоре удалить видео, так как несколько моментов действительно слишком откровенны.

Лиза Василенко устроила стриптиз и засветила тату в интимном месте онлайн видео:

Ранее звезда сериала Школа засветила грудь в крошечном бикини.

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