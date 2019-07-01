"А где сиси?": экс-участница Серебро взбудоражила пикантными фото

Катя Кищук / Instagram

Певица Катя Кищук, которая когда-то пела в группе Серебро решила похвастаться фигурой и получила дозу критики своих интимных фото.

Кищук опубликовала фото в ярком бикини в Instagram, но получила ведро критики.

На снимке Катя Кищук сексуально позирует в бассейне в розовом бикини, спустив шлейки крошечного бикини.

Но поклонники не прочувствовали всей ее сексуальности и обрушились с критикой.

Катя Кищук / Instagram

"Бедные школьники, безрукими так останутся", "А где сиси?", "Лол, а куда делся тот размер? аааааа подкладки", "А тут грудь уже маленькая", "Где сиськи????", "Куда титьки пропали?", "На той фотке были BOOBS, а тут просто boobs", - пишут подписчики.

Однако, девушка не стала на этом останавливаться, и запостила еще массу фото из той же фотосессии в Stories - у бортика, облокачиваясь на него, выныривая из воды, а потом еще и фото совершенно без белья после бассейна и в ванной "с молоком" - наполненной белой полупрозрачной водой. Причем она не особо скрывала свои формы - точно хотела показать критиканам, что ее достоинства как раз на месте.

Ранее экс-солистка Серебро Елена Темникова ответила на откровения Серябкиной, которая сделала каминг-аут, и заявила, что у нее был роман с Темниковой.

До этого, в интервью Шихман, она рассказала о романе Серебянкиной и Фадеева, свой вражде с "подругой" и ссоре с Фадеевым, которые спровоцировали распад группы и начало сольной карьеры.

Ранее Серябкина заявила, что у нее был роман с Темниковой в течении почти 6 лет, и они на гастролях даже регулярно жили в одном номере как девушка с девушкой. В свою очередь, Темникова называет это ширмой для романа Серябкиной с Фадеевым.