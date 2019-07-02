Оля Полякова без белья прикрылась ленточкой и засветила грудь

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова без белья сделала поклонникам предложение, от которого трудно отказаться.

Украинская певица, которая только стала судьей шоу Х-Фактор на СТБ, начала поиск спонсора.

Полякова не ищет легких путей, и после того, как Каменских опубликовала фото с глубоким декольте за судейским столом, Полякова повторила ее позу, и сравнив оба снимка предложила звездный баттл.

Она решила также запустить конкурс, и чтобы привлечь людей участвовать в ее конкурсе, а заодно найти для него спонсоров, она полностью разделать и намотала на себя ленточку с рекламой, которая все равно не скрыла отсутствие белья.

Оля Полякова и Настя Каменских на Х-Факторе/ Instagram

В видеообращении она призвала всех желающих обращаться в директ или к ее пиарщице.

Оля Полякова без белья обмоталась ленточкой / Instagram

Также она записала видео, в котором призвала высказать свое мнение по поводу баттла - для этого она сняла крупным планом свою грудь в бикини.

Не сомневаемся, что после таких призывов ее поклонники напишут в комментах под фото все, что думают.

Оля Полякова светит грудь в бикини / Instagram

Напомним, на днях начались съемки 10 сезона шоу Х-Фактор, которое стартует 14 сентября, и судьей в котором стане Оля Полякова, Настя Каменских, Андрей Данилко и Alessandro SAFINA.