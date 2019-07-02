"Сколько можно жопу светить?": Ольга Бузова в бикини разозлила сеть вульгарными фото

Ольга Бузова возмутила сеть пошлыми фото в бикини / instagram/buzova86

Российская певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками смелыми фото с отдыха в Сен-Тропе, Франция.

Певица на своей странице в Instagram показала целую фотосессию у бассейна в белом бикини с принтом. Певица не упустила возможности показать свои прелести со всех ракурсов.

"Я на лазурном берегу Франции в Сан-Тропе, прилетела к друзьям. Смогла выкроить полтора дня из своего плотного рабочего графика, чтоб насладиться солнышком и наполниться энергией. Какая невероятная красота вокруг! Жизнь прекрасна", - похвасталась певица.

Особенно поклонников разозлило фото, на котором Бузова демонстрирует свои ягодицы. Подписчики не подбирали слов, обвинив певицу в самолюбовании и пошлости.

"Господи, как только она не извращается, веди себя достойно!", - написала kristina_almatova

"Правильно – жопа! Везде и всюду: и лицо, и голос, и интеллект, и семья. Везде полная жопа! Больше хвалиться нечем. Ну еще есть пошлость, самолюбование, нарциссизм и похабщина!", - считает tatianau47.

"Зачем к людям задом? Сфоткали тебе зад, оставь себе, зачем он нам?", - отметила vikvik.

"Сколько можно жопу светить на фото, больше показать нечего?", - возмутилась dashkamam16.

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