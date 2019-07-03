"Леська писька": Леся Никитюк в крошечном бикини свела с ума откровенным фото

Леся Никитюк / Instagram

Экс-ведущая Орла и решки Леся Никитюк порвала шаблоны новым пикантным фото с отдыха в солнечной Италии.

Девушка решила похвастаться новым крошечным купальником, заодно показав подтянутую фигурку и соблазнительную грудь.

"Hot! Тераса с бассейном и лучшим видом во Фло!!! Вот где нужно "девичники отмечать" как вам?", - подписала она фото в бассейне своей гостиницы "Plaza Hotel Lucchesi" во Флоренции.

Она частично подколола Регину Тодоренко по поводу девичника, который якобы лучше было провести в этой гостинице.

Поклонники тем временем оценили не только ее юмор, но и крошечное бикини, которое мало что прикрывает.

Леся поделилась двумя фото - на первом снимке она натянула трусики, так что видны белые не загорелые полосы под ними, а бикини позволяет оценить ее шикарный бюст сбоку. На втором фото она выгнулась поправляя волосы, при этом демонстрируя плоский живот и стройную фигурку.

Леся Никитюк / Instagram

Поклонники сошлись в том, что перове фото - супер-сексуальное, а на втором Никитюк - настоящая модель.

Леся Никитюк / Instagram

Причем Леся в сторис попросила, чтобы поклонники не только оценили ее фото, но и написали, что у нее не жирные колени. Так что многие оценили прикол и написали, что Никитюк видно только выше колен - якобы она скрывает "толстые колени". А другие все же сжалились, и написали, что девушка выглядит потрясающе.

Леся Никитюк / скриншот

"Леська писька", "Леопардовая Леся соблазняет итальянцев.)))", "Классно! @calzedonia я угадал! Леся,... а в сторис купальников было горААААздо больше! )"

Леся Никитюк / скриншот

"Леопардовая апасность", "Леся, это и вправду HOT", "прям вау", "Круте фото"

Леся Никитюк / скриншот

"Шикарна, фігура прекрасна, коліна худенькі, волосся бомбезне!!! Вері бютіфул!!!", "Коліна не видно Лесю, ти щось приховуєш? Красуня, чоловіки в Італії мабуть нічого не спали після того як таку красу побачили", - пишут поклонники.

Леся Никитюк / скриншот

Сама Леся уже оценила комменты и выделила лучший: "Было сложно, но я подрочил".

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