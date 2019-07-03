Пока муж не видел: Дорофеева показала сиськи Позитиву

Надя Дорофеева и Позитив засветились на горячем фото в фотосессии для журнала XXL.

Дорофеева согласилась сняться на фото, где она снимается топлес и показывает Позитиву грудь.

Замужняя Дорофеева и женатый Позитив засветились на пикантном фото - в фотосессии для мужского журнала XXL среди прочего они позировали на носу катера. И пока Позитив в тельняшке делал вид что напряженно смотрит в камеру, Надя Дорофеева в одних брюках и подтяжках демонстрировала ему грудь во всей красе.

Кроме того, в фотосессии они позировали в других нарядах - Дорофеева была и капитаншей без штанов и на каблуках, и просто позировала в купальниках - слитном и бикини.

Дорофеева показала Позитиву сиськи / XXL

А вот Позитив предпочел штаны и футболки - видимо, жена Анна (по совместительству подруга Насти Каменских), запретила раздеваться. А вот разрешал ли Дантес Наде показывать грудь другим мужчинам - пока тайна.

"Потакая летнему релаксу, мы затронули в номере такие темы, как самые дорогие вина планеты, разобрали по косточкам феномен популярности сериала Игра престолов, рассказали о новых гидроциклах, а заодно коснулись такого деликатного феномена, как секс с куклой", - комментирует фотосессию издание.

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