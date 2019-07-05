Саша Спилберг без белья засветила грудь в косухе

Саша Спилберг / Instagram

Саша Спилберг опубликовала фотосессию, которую, судя по тэгам устроила себе в Лос-Анджелесе.

Фото и видео, где она позирует без белья появилось в Instagram девушки.

Она опубликовала ее в своих Stories, но судя по фото в аккаунте, это продолжение из той же фотосессии, снимок которой она публиковала за несколько дней. На нем Саша Спилберг позирует топлес, но грудь пока прикрыта курточкой. В сторис же более откровенна версия с неприкрытой грудью.

"Я завладела вашим вниманием? Ты смотрел мое новое видео? Напиши в комментах да/нет, я буду читать", - пишет она под постом.

На фотосессии она проходит перед камерой в высоких кожаных сапогах до бедра, черных трусах с высокой посадкой и кожаной косухе, которая слегка прикрывает грудь.

Комментарии Stories не видно, но когда прошлый раз она публиковала ролик с голой грудью, который должен был попасть в ее будущий клип, то поклоклонники зашкварили ее за такую откровенность, отмечая, что она выглядит девушкой легкого поведения.

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