Саша Спилберг без белья засветила грудь в косухе

Блогерша Саша Спилберг снялась в горячей фотосессии, для которой позировала в черной коже и без топлес.
Саша Спилберг опубликовала фотосессию, которую, судя по тэгам устроила себе в Лос-Анджелесе.
Фото и видео, где она позирует без белья появилось в Instagram девушки.
Она опубликовала ее в своих Stories, но судя по фото в аккаунте, это продолжение из той же фотосессии, снимок которой она публиковала за несколько дней. На нем Саша Спилберг позирует топлес, но грудь пока прикрыта курточкой. В сторис же более откровенна версия с неприкрытой грудью.
"Я завладела вашим вниманием? Ты смотрел мое новое видео? Напиши в комментах да/нет, я буду читать", - пишет она под постом.
На фотосессии она проходит перед камерой в высоких кожаных сапогах до бедра, черных трусах с высокой посадкой и кожаной косухе, которая слегка прикрывает грудь.
Комментарии Stories не видно, но когда прошлый раз она публиковала ролик с голой грудью, который должен был попасть в ее будущий клип, то поклоклонники зашкварили ее за такую откровенность, отмечая, что она выглядит девушкой легкого поведения.
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