Популярная порноактриса дала "перцу", выложив фото в откровенном белье

Известная американская порноактриса Кэт Диор решила побаловать все 206 тысяч своих поклонников в соцсети Instagram и опубликовала свежую порцию своих откровенных фото

Она родилась 16 августа 1993 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорнии, США), а корни ее родословной имеют испанские ответвления. Выросла Диор в районе Венис-Бич (Венецианского пляжа).

Большую часть детства после развода родителей воспитывалась бабушкой, потом сбежала из дома и до совершеннолетнего возраста была под государственной опекой в приемных семьях.

Сначала девушка работала стриптизершей, а в порноиндустрии ее дебют состоялся в 2013-м году - в фильме Kat Got Your Dick (Brazzers).

С тех и по сегодняшний день Диор успела сняться в 160 фильмах для таких популярных студий как Hustler, Digital Sin, Brazzers, Wicked, Reality Kings, Jules Jordan Video, Digital Playground.

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