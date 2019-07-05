Племянница Ротару показала свою киску

Соня Кей поиграла с киской на камеру / Instagram

Певица Соня Кей решила развлечь своих поклонников с утреца, и опубликовала видео, где играет со своей киской под одеялом в постели.

Видео забав она разместила в своем Instagram, настроив поклонников на хорошее настроение на весь день.

На видео видно, как она шубуршит под одеялом, провоцируя Если раньше кто-то не знал, то в Черновцах у певицы живет голубой британец женского рода. Именно с этим чудом София и устроила утренние игры под одеялом, превратив руку в "мышку" для котэ.

Соня Кей киска / скриншот

Соня Кей киска / скриншот

Соня Кей киска / скриншот

Кстати, этим Соня не ограничилась, и чтобы впечатлить поклонников наповал, опубликовала видео в бикини у бассейна - похоже она уже сняла гипс с рук, и на видео выглядит потрясающе - открытый купальник демонстрирует тонкую талию, и стройные длинные ножки.

"Летняя любовь", - подписала она видео, добавив тег, что сейчас находится в Черновцах.

Ранее Саша Спилберг без белья засветила грудь в косухе.