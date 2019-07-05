Настя Каменских сверкнула грудью на пикантном фото

Настя Каменских / Instgram

Певица Настя Каменских снялась в крошечном бикини, при этом выбрав необычный для себя ракурс.

Потап сфоткал Настю, пока она нежилась на солнышке на дощатом полу. Девушка решила опубликовать фото и рассказать об уверенности в себе.

"Уверенность в себе помогает осуществлять мечты. Но этому тоже нужно научиться: усердно работать над своим телом и мыслями и никогда не останавливаться на достигнутом! Сегодня делюсь нескольким простыми правилами, которые я проверила на себе", - пообещала Каменских.

Она полностью проиллюстрировала уверенность своим фото - ракурс сверху, как она лежит на полу, засветив при этом большую часть груди и ножки в крошечном бикини. Настя демонстрирует не только соблазнительные формы, но и стройную тонкую фигуру с плоским животом.

Настя Каменских / Instagram

Она отметила, что для уверенности необходимо всегда говорить себе, что все возможно, верить в себя, не отказывать себе в здоровом образе жизни, спорте и дорогих вещах и ставит четкие цели и дедлайны.

Поклонники тут же продемонстрировали успех тактики Камеснских, забросав ее комплиментами.

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