Maruv показала грудь с заклеенными сосками

Украинская певица Maruv снялась в горячей фотосессии без белья для которой пришлось прятать соски на груди.
Maruv похвасталась очередной откровенной фотосессией, в которой она снялась в коже и латексе.
Анна Корсунь опубликовала фото и видео в своем Instagram.
Любительница БДСМ и треша Maruv решилась на что-то новенькое, и снялась совсем без белья, но чтобы не быть забаненной в цивилизованном мире, она спрятала соски под специальными наклейками.
В фотосессии она позирует в латексных костюмах, боди-сеточках и трико. Причем традиционные латексные трико также не скрывают ее грудь, так как под такие наряды белье надеть трудно.
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Но последний образ Анны свел с ума всех поклонников - она позировала черных лосинах, латексных шортах и кофте-сеточке, которая раскрыла ее грудь. Для нее и пришлось прятать соски под огромными наклейками.
Не сомневаемся, что поклонникам понравился прикид Maruv, но их комментарии мо никогда не увидим, так как этот образ певица примерила только для Stories.Настя Каменских сверкнула грудью на пикантном фото