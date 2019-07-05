Maruv показала грудь с заклеенными сосками

Maruv снова показала гру / Facebook

Maruv похвасталась очередной откровенной фотосессией, в которой она снялась в коже и латексе.

Анна Корсунь опубликовала фото и видео в своем Instagram.

Любительница БДСМ и треша Maruv решилась на что-то новенькое, и снялась совсем без белья, но чтобы не быть забаненной в цивилизованном мире, она спрятала соски под специальными наклейками.

В фотосессии она позирует в латексных костюмах, боди-сеточках и трико. Причем традиционные латексные трико также не скрывают ее грудь, так как под такие наряды белье надеть трудно.

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Но последний образ Анны свел с ума всех поклонников - она позировала черных лосинах, латексных шортах и кофте-сеточке, которая раскрыла ее грудь. Для нее и пришлось прятать соски под огромными наклейками.

Не сомневаемся, что поклонникам понравился прикид Maruv, но их комментарии мо никогда не увидим, так как этот образ певица примерила только для Stories.