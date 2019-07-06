"Сочная": Экс-солистка Серебро взбудоражила сеть огромной грудью на откровенном фото

Катя Кищук / https://www.instagram.com/kk_serebroofficial/

25-летняя певица Катя Кищук поделилась фото в бассейне, в слитном купальнике.

Девушка приметила наряд, который не только подчеркнул ее фигуру, но и продемонстрировал все линии тела.

"Без слов", - подписала она снимок.

Оголенное фото, где она позирует в откровенном черном купальнике и демонстрирует грудь вызвало фурор. Можно не только полюбоваться на сочные формы, но и заценить ее ножки и бедра.

Поклонники пришли в восторг от фото.

Катя Кищук / Instagram

"Сочная девочка. Пофиг, что там думают остальные, фигура обалденная", "Руки на стол", "Горячая Кэти", "Батя фоткал?", "Эх придется снова вздочнуть".

Катя Кищук / скриншот

Катя Кищук / скриншот

Экс-участница "Серебра" наслаждается отдыхом вместе с родителями, выкладывая смешные ролики с их участием. Но отказываться от откровенных фотосессий девушка все равно не стала. Многих заинтересовало, кто выступает автором таких снимков.

Катя Кищук / скриншот

Пользователи предположили, что это ее папа.

Ранее поклонники раскритиковали Кищук за фото, на которых было не видно ее грудь.