"Сочная": Экс-солистка Серебро взбудоражила сеть огромной грудью на откровенном фото

Певица Катя Кищук опубликовала горячее фото своей груди, которое вызвало повышенный интерес среди подписчиков.
25-летняя певица Катя Кищук поделилась фото в бассейне, в слитном купальнике.
Девушка приметила наряд, который не только подчеркнул ее фигуру, но и продемонстрировал все линии тела.
"Без слов", - подписала она снимок.
Оголенное фото, где она позирует в откровенном черном купальнике и демонстрирует грудь вызвало фурор. Можно не только полюбоваться на сочные формы, но и заценить ее ножки и бедра.
Поклонники пришли в восторг от фото.
"Сочная девочка. Пофиг, что там думают остальные, фигура обалденная", "Руки на стол", "Горячая Кэти", "Батя фоткал?", "Эх придется снова вздочнуть".
Экс-участница "Серебра" наслаждается отдыхом вместе с родителями, выкладывая смешные ролики с их участием. Но отказываться от откровенных фотосессий девушка все равно не стала. Многих заинтересовало, кто выступает автором таких снимков.
Пользователи предположили, что это ее папа.
Ранее поклонники раскритиковали Кищук за фото, на которых было не видно ее грудь.