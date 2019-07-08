"Срамота": Цибульская в чулках и подтяжках показала упругие ягодицы

Оля Цибульская / Instagram

Певица Оля Цибульсая сделал откровенное сэлфи в зеркале, при этом позируя в крайне непривычном для ее подписчиц виде, чем вызвала их негодование.

Певица обратилась к выпускникам и рассказала им о сложностях работы певицей. Фото Цибульская разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Выпускники, отвечаю, потому что вы просили. Сцена - один из самых безопасных наркотиков. Она лечит все, снимает комплексы, дает ощущение власти, слабости, любви и ненависти. Часто люди не прощают легкости и смелого танца на краю риска. Кого-то сцена сбрасывает, как строптивый бык своего тореро. Много кто пропал в этом цунами. Мало кто выстоял. Это не просто профессия. Артистов некогда даже хоронили отдельно от обычных людей, потому что считали очень грешными. Но на сцене ты должен прожить все смертные грехи, чтобы зритель почувствовал себя святым и живым. А потом час под душем в тишине и снова можешь начинать новую историю. Я очищаюсь. Думайте готовы ли вы прожить эту жизнь под именем артист", - написала она.

Причем, она добавила к посту довольно неоднозначное фото - в серебристом боди полупрозрачных чулках с подтяжками и с фиолетовой помадой. Она снялась в ванной перед зеркалом в полуоборота, продемонстрировав аппетитные сексуальные формы.

Оля Цибульская / Instagram

Но не все ее подписчики спокойно приняли такой образ Оли. Они разделились на два лагеря, причем, один начал чмырить второй. Совсем молодые подписчицы и поколение постарше совсем критично отнеслись к помаде и голым ягодица Цибульской, в то время, как молоденькие девушки не только засыпали Цибульскую комплиментами, но и посоветовали хейтершам посмотреть на себя и отправиться в спортзал.

Оля Цибульская / скриншот

"Пошлятина", "Фуу", "Фуууууу", "Срамота.Не ожидала", - пишут хейтеры.

Оля Цибульская / скриншот

"Настя Каменская style", "Сочетания дикое, сцена и ванная", "Секси", "Это слишком. Но красива", "Фото - бомба! Коментарии ожидаемые... Что касается вульгарности... Не соглашусь. Эротично, откровенно, но не вульгарно. Чтобы фото было вульгарным, некоторым и одежду снимать не надо, так что тут всего лишь Оля с симпатичной фигуркой! А хорошую фигуру надо показывать, особенно публичным людям. Пусть вдохновляют окружающих на здоровый образ жизни и поддержание себя в форме. Может, больше девочек, девушек и женщин бросят или не начнут пить, курить и объедаться, понесут свои тушки в зал..."

Оля Цибульская / скриншот

Удивительно, что хейтеры до сих пор не отписались от Цибульской, ведь певица регулярно публикует довольно откровенные фото.

Напомним, Экс-солистка Серебро взбудоражила сеть огромной грудью на откровенном фото