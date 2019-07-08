Каменских случайно засветила грудь и соски прямо на сцене

Настя Каменских вывалила грудь на сцене / Instagram

Певица Настя Каменских примерила крошечный топик на костюм-сеточку, который не удержал ее грудь на месте - прямо во время концерта в Одессе она выпала из наряда, порадовав зрителей в первых рядах у сцены.

О таком конфузе певицы поведали фанаты, которые опубликовали фото Насти именно с того ракурса с засвеченными сосками.

"Нихао. Пришло время треша - и да, это я о Насти новом концертном костюме. Мне мягко говоря,не нравится,это мягко говоря ... ощущение,что на Настю топ мал,и на грудь не налазит. О мишуре я промолчу. Жесть короче...я Настю люблю,она в любом образе хороша,но это...", - написали авторы странички в Instagram.

На фото видно, что моднявый фиолетовый топ Каменских не смог защитить ее грудь от публичности, и под комбинезоном сеточкой виден прозрачный лифчик, который освобождает грудь, и даже соски певицы, которые вроде как предусмотрительно заклеены специальными наклейками.

Грудь Насти Каменских выпрыгнула на сцене/ Instagram

Никто не сомневается, что когда певица отплясывала на сцене в этом наряде, то первым рядам под ней было очень горячо.

Однако, это вполне вписывается в стиль Насти, ведь она уже не раз отмечала, что не страдает особой застенчивостью.

Причем, мнения поклонников под фото разошлись - одни не видят в этом ничего ужасного, но другие посчитали этот образ ужасным.

Настя Каменских / скриншот

"Красоту нічим не зіпсуєш", "Тоже этот образ не нравится, как то слишком", "Наряд один из худших....жаль....", "Кошмар", - пишут под фанатским постом.

Настя Каменских / скриншот

Ранее Оля Цибульская в чулках и подтяжках показала упругие ягодицы