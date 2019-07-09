"Супер ягодица": Слава Каминская раздразнила поклонников упругими формами

Слава Каминская / Instagram Славы Каминской

Солистка Неангелов Слава Каминская опубликовала фото из Лисичанская, на котором демонстрирует полуголые ягодицы и грудь, чем вызвала бурю эмоций у поклонников.

Она снялась на мостике через речку, позируя в зеленом купальнике, который не смог скрыть ее формы.

"Твои слова водица ... ", подписала она фото, цитируя песню Бузовой.

И тут оказалось, что у нее в подписчиках не только масса фанатов Бузовой, но и куча ценителей женской красоты.

Слава Каминская / Instagram

Никто не смог пройти мимо шикарной фигуры "рыженькой" из Неангелов, которая недавно стала "свободна". Ее забросали комплиментами, оценив в полной мере стройные ножки, соблазнительные ягодицы, открытые в купальнику и огромную грудь, выгодно подчеркиваемую декольте.

Слава Каминская / скриншот

Слава Каминская / скриншот

"Супер ягодица", "Красиво", "Я не хотела разводиться....", "Обалденная!", "Ягодица", "Огонь", "Какие ягодицы", "Шикарно", "Безумно красива", - пишут поклонники.

Слава Каминская / скриншот

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