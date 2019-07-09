"Сисей совсем нет": Гагарина взбудоражила неоднозначным интимным фото

Полина Гагарина / Instagram

Российская певица Полина Гагарина решила похвастаться интимными фото в бассейне в навороченной гостинице, но выбрала не лучший купальник для этого.

Полина Гагарина похвасталась, как она круто придумала совмещать две части купальников сразу, но пользователи не оценили ее идею и накинулись на девушку за ее внешность.

"Теперь я смешиваю купальники, верх от одного, низ от другого. Кажется, что их ещё больше, хотя куда уж больше"? - написала она, и похвасталась фото.

Полина Гагарина / Instagram

Полина Гагарина / Instagram

На фото она совместила розово-бежевый и бледно желто-зеленый бикини, но нарвалась на критику за то, что крошечные лоскутки ткани не подчеркнули ее грудь, а наоборот уменьшили. Это не скрылось от глаз подписчиков, которые начали критиковать ее фигуру. Хотя многие в свою очередь отметили, что наоборот, она отлично выглядит.

Полина Гагарина / скриншот

Полина Гагарина / скриншот

"Сисей совсем нет ... плоская фигура", "Сисек маловато", "Полине Сергеевне, пожалуйста, отдельную гардеробную - "Купальничный"", "Что то совсем худая) рёбра привет)", "Худая ужас. И грудей не стало", "Красотка и стройняшка", - пишут пользователи соцсетей.

Полина Гагарина / скриншот

Гагарина снялась в бассейне 5-звездочной гостинницы Nana Princess в Греции, где она отдыхает последние дни.

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