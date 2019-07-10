"Развратная": Тина Кароль без белья засветила шикарный бюст

Тина Кароль похвалилась пышной грудью / Instagram

Поп-дива Тина Кароль решила сделать лето подписчиков окончательно горячим, и показала самое горячее фото без белья и в очень соблазнительном платье.

Тина Кароль показала, как с нее сползает платье, пока она была без белья.

Тина позирует в черном платье-сеточке на постели. Под платьем явственно замечено отсутствие белья, а девушка сняла шлейки платья с плеч и спустила его на грудь, которую она поддерживает руками так, чтобы она была на грани от того, чтобы просто выпасть из платья.

Тина Кароль / Instagram

Поклонники в полной мере заценили ее наряд, завалив при этом Тину комплментами.

"Развратная фотка Тины Кароль", "Очаровательная девочка", "Класс", "Жарко", "Горячо", "Королевична", - пишут поклонники.

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Тина Кароль / скриншот

Тина Кароль / скриншот

Тина Кароль / скриншот

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