"Самая а*уенная гей богиня и просто пися королева": Maruv похвасталась пикантными фото

10 июля 2019, 03:37

Певица Maruv похвасталась новыми фото с отдыха в Турции, и привела своей фигурой поклонников в восторг.

Maruv
Maruv / Instagram

Певица Maruv, настоящее имя которой Анна Корсун, поделилась пикантными фото в бикини.

Maruv опубликовала в соцсетях фото в бикини в бассейне, тем самым закрывая слухи о беременности.

"Я зарядилась и готова к бою", - написала она под фото, на которых возлежит в бассейне.

Maruv снялась в крошечном сероватом бикини, которое с трудом прикрывает ее грудь и остальные интимные места.

Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram

На снимке она лежит на спине частично в воде в бассейне так, чтобы продемонстрировать плоский животик, шикарную талию и стройные ножки. Камера повернута так, что ракурс - сверху сзади, и это выгодно подчеркивает ее грудь в крошечном бикини.

Maruv
Maruv / скриншот

По правилам последних модниц между ее животом и бикини остается полоска свободного пространства, которая оставляет место для фантазий.

Maruv
Maruv / скриншот

Поклонникам ее фото крайне понравились, и свой восторг они выразили в комментариях:

Maruv
Maruv / скриншот

"Самая а*уенная гей богиня и просто пися королева", "Аааа лучшая!", "Вот это я понимаю пися королева", "Ху из нас секси фрау?", "Вав", "Красивая и неподражаемая , обожаю", "Шикарна". А кто-то из англоязычных поклонников спросил: "Maruv, this is devil's door?", что значит: "Maruv, это та дьявольская дверь?".

Maruv
Maruv / скриншот

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