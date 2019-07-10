Maruv в позе собачки покрутила задом на съемках клипа

Певица Maruv только вернулась с отдыха в Турции, как поспешила на работу. Но она не смогла обойтись без пошлости.
Приехавшая с Турции Maruv приняла участие в съемках клипа с представителями украинской хип-хоп группы Fo Sho.
Видео с бэкстейджа она показала в Сторис, не распыляясь на цензуру.
В новом ролике она предстанет в черном бикини и платье-сеточке, а записанное видео было черно-белым.
Maruv позирует на камеру, демонстрируя все достоинства своей фигуры, а потом становится на четвереньки, соблазнительно крутит и оттопыривает попку.
Пока что певица не публиковала фото или видео о клипе в своем Instagram, поэтому мнение поклонников о коленно-локтевой позе пока что не удастся узнать.
Зато известно, что фит с Fo Sho Maruv записывает на песню Black Water.
К слову, группа Fo Sho выступит 14 июля на Atlas Weekend 2019.
Ранее Maruv похвасталась пикантными фото с отпуска.