Maruv в позе собачки покрутила задом на съемках клипа

Maruv покрутила задом в новом клипе / instagram.com/maruvofficial

Приехавшая с Турции Maruv приняла участие в съемках клипа с представителями украинской хип-хоп группы Fo Sho.

Видео с бэкстейджа она показала в Сторис, не распыляясь на цензуру.

В новом ролике она предстанет в черном бикини и платье-сеточке, а записанное видео было черно-белым.

Maruv позирует на камеру, демонстрируя все достоинства своей фигуры, а потом становится на четвереньки, соблазнительно крутит и оттопыривает попку.

Maruv / скриншот

Maruv / скриншот

Maruv / скриншот

Maruv / скриншот

Пока что певица не публиковала фото или видео о клипе в своем Instagram, поэтому мнение поклонников о коленно-локтевой позе пока что не удастся узнать.

Maruv и Fo Sho / Instagram

Зато известно, что фит с Fo Sho Maruv записывает на песню Black Water.

К слову, группа Fo Sho выступит 14 июля на Atlas Weekend 2019.

Ранее Maruv похвасталась пикантными фото с отпуска.