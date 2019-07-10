Светлана Лобода украла интимное фото у популярной блогерши

Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана Лобода, которая недавно выступала в Киеве с любителем "ДНР", снова попала в неприятную ситуацию, когда попыталась чем-то хвастнуть, но внимательные пользователи соцсети раскусили ее обман.

Лобода опубликовала обнаженное фото, на котором якобы стоит на голове обнаженная на пирсе, но оказалось не только, что это не она, так еще и обнаружился скандальный факт, что она "украла" его в обход авторских прав.

"Приняла позу. В Нижнем Новгороде я встану на сцене", - написала Лобода.

Она уточнила, что у нее скоро концерт в Нижнем Новгороде.

Светлана Лобода украла фото блогерши/ скриншот

Но, хотя некоторые поклонники поймались на фото Лободы, и начали превозносить ее, многие написали, что это не она.

Светлана Лобода / скриншот

Светлана Лобода / скриншот

"Это не Света, "Сомневаюсь, что это Лобода", "Это ведь не ее зад)", "Это не она", "Wow", "Это не Света", "Света, выкладывайте себя!", "Это Лобода ?", "Скорее это не она т.к. пучок волос на фото меньше,чем волос у Лободы", - пишут возмущенные поклонники.

Светлана Лобода / скриншот

Светлана Лобода / скриншот

И правда, это американская блогерша Nude Yoga Girl, которая ведет аккаунт анонимно, и постит свои обнаженные фото, мотивируя поклонников любить себя, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Оригинальтное фото Nude Yoga Girl / скриншот

Проблема даже не в том, что Лобода просто поставила себе фото Nude Yoga Girl, а в том, что она не подписала фото, и не добавила теги, нарушив авторские права девушки, и при этом выдавая себя за нее.