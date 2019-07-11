"Слишком горячо": племянника Ротару разделась на окне

Соня Кей / https://www.instagram.com/sonyakayofficial/

Горячая племянница Софии Ротару, которая выступала в Киеве на Atlas Weekend, продемонстрировала пикантное фото.

Девушка решила побаловать поклонников красотой, и опубликовала фото в крошечном бикини, которое не скрывает ее идеальную фигуру.

"К морю готова вместе с купальником", - пишет Соня Кей.

На снимке она позирует на широком подоконнике окна в черном бикини, хвастаясь невероятными длинными ножками, стройной фигурой, тонкой талией и соблазнительными формами.

Девушка завязала волосы в косу, так что открыты не только ее ягодицы и грудь, но и плечи и спина.

Соня Кей / instagram.com/sonyakayofficial/

Поклонники пришли в восторг от внешности девушки, и завалили ее комплиментами. Не забыли также поинтересоваться, как же ее руки после полученных в июне травм.

"Слишком горячо", "Восхитительная девушка" "Ваай, яка гарна", Уже без гипса? Поздравляю", "Как Ваши руки", - пишут подписчики.

Соня Кей / скриншот instagram.com/sonyakayofficial/

Напомним, совсем недавно Соня Кей показала свою киску