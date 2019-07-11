Голая Наташа Королева встала на голову и опозорила Лободу

Наташа Королева / Instagram

Наташа Королева решила поучаствовать в скандале, и повсеместно унизить Лободу, так что разделась, и приняла позу блогерши, у которой Лобода украла фото.

Голая Наташа Королева ловко хайпонула на провале Лободы, и похвасталась своими результатами в соцсетях.

"Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы ! В свои "Ягодные" 46 психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут - ШКаНДаЛь!!!! Деффчонки, не ссорьтесь! Светлана Лобода, Nude Yoga Girl. Вы - богини! Вы - прекрасны !!! И мир прекрасен!!! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!!!", - написала она под фото, на котром разделась и стала на голову после съемок в Адма-Аты.

Наташа Королева / Instagram

Причем, Королева очень удачно поиздевалась над Лободой, которая, получается, в свой 30 не смогла раздеться и стать на голову, а украла фото у известной блогерши, и еще и обработала в фотошопе, чтобы сделать фигуру стройнее.

Наташа Королева повеселилась на съемках / скриншот

"p.s. Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться, и своё восхищение оставить при себе!!!? Я знаю, что я прекрасна!!! #Скромница Королева!!!", - с самолюбованием добавила Королева.

К слову, Лобода оценила ее фото, и опубликовала у себя в сторис с сердечком.

Наташа Королева / скриншот

А вот самой Лободе не повезло - к вечеру она решила отреагировать на свой провал, и начала писать в сторис, что она якобы не подписывала на фото, что это она. Однако, всем известно, что на чужих фото положено отмечать авторство, чего команда Лободы не сделала.

Лобода оправдывается, как может / скриншот

Лобода осталась без скандального поста / скриншот

В итоге, пост Лободы, якобы удалил сам Instagram - со слов Лободы, которая также могла и сама его удалить, чтобы не позориться больше.

Напомним, скандал начался с утра 10 июля, когда Лобода опубликовала отфотошопленное фото голой Nude Yoga Girl, фактически нарушая авторские права и выдавая себя за нее - ведь она не указала, откуда фото, и даже не тегнула девушку на нем.

Целый день ее команда удаляла все комментарии блогерши и ее поклонников, игнорируя свою позорную кражу, чем глубоко шокировала иностранку.