Юбку забыла: звезда КВН в трусиках произвела фурор

Юлия Михалкова / Instagram

35-летняя Юлия Михалкова снялась полуголой в одних трусиках. Сверху она накинула кожаную курточку, которая слегка прикрыла наготу.

Юля Михалкова покрасовалась в черных кружевных трусиках и легкой кожаной курточкой, которая прикрыла соски на ее груди.

Актриса решила написать что-то умное к фото, и спросила у поклонников по поводу музыки.

"Обожаю слушать музыку! Она для меня источник вдохновения. Бывает, что одна песня на повторе весь день. Вам какая музыка нравится?", - вышла девушка на диалог.

Поклонникам понравилась идея обсуждения музыки, и они с удовольствием написали еще и про внешность девушки.

Юлия Михалкова / Instagram

"Слушать музыку в трусах и куртке. Новый тренд. Молодец, Юля", "Какая худая", "Хорошая курточка", "Провокационненько", "Под дождем ходить так очень удобно... ничего не промокнет..", "И быть полуобнаженной", "Стройная фигура?, одну композицию постоянно это тяжело )), нам электронная нравится", "Эмму М слушаю,она тоже в кожаной куртке на голое тело,ну и Славу Мясникова слушаю ясно дело", "А что без штанов?", "А Юля юбку забыла надеть", "Хорошенькая)))", "Журнал крестьянка".

Юлия Михалкова / скриншот

Юлия Михалкова / скриншот

Юлия Михалкова / скриншот

Юлия Михалкова / скриншот

Юлия Михалкова / скриншот

Юлия Михалкова / скриншот

Ранее голая Наташа Королева опозорила Лободу за ее выходку с кражей голых фото.