Игривая Анджелина Джоли в шелковом белье взбудоражила сеть

Джоли / Фото: Reuters

Актриса Анджелина Джоли попала в кадр папарацции во время новых съемок, в которых она рекламировала знаменитый бренд косметики и парфюмерии.

Джоли рекламировала косметику Guerlain, но, как уже давно принято у рекламщиков, не показывая, как она ею пользуется, а раздеваясь.

Анджелина позировала в одной лишь шелковой ночной рубашке на балкончике дома в Париже. Игривая Анджелина позировала на балконе одного из зданий в столице Франции. Актриса одета в шелковую ночную рубашку, с подобранными волосами и роскошными украшениями улыбалась камерам и выглядела очень романтично.

Никто не сомневается, что от косметики Guerlain можно почувствовать себя в Париже, причем одной только цены для этого хватит, но актриса, вероятно хотела намекнуть, что он новой продукции сразу захочется раздеться и постоять на балконе в ниглеже.

Тем не менее, Анджелина Джоли восхитительна в своем шелковом белье, и вызвала восторженные комплименты от пользователей соцсетей. Фото, на которых запечатлели съемки Анджелины появились в Twitter среди фанатов Джоли.