Форт Боярд по-русски: неграмотная Бузова опозорилась на весь мир

Бузова снова попала впросак / instagram.com/buzova86/

Блогерша и певица Ольга Бузова продемонстрировала, что в лучшем случае не читала сценарий и элементарную Википедию, а в худшем не училась в школе.

Бузова поделилась в Instagram фото со съемок, которое подписала с тотальной ошибкой.

Она капитально села в лужу с подписью фото.

"Фото было сделано до того, как мы начали играть в легендарную игру Форд Боярд. Тут мы ещё чистые, без травм, красивые, счастливые и в предвкушении. Хочу сказать ребятам спасибо за то, что мы все делали вместе, поддерживали друг друга и помогали! Знакома лично была только с Папунашвили, но после того, как все закончилось, было ощущение, что мы все друзья!!! Мы были единым целым с самого начала и до конца. Лучшая команда!", - написала она.

Бузова / Instagram.com/buzova86/

Пока что Бузова не заметила, как она опозорилась, и уже опубликовала следующий пост, в котором Форт Боярд написан вполне правильно. Да и в предыдущих постах ошибок не найдено. Не уж то нечистый попутал - задаются поклонники в комментариях, и ждут, когда Бузова исправит свое безобразие.

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Бузова / instagram.com/buzova86/

Напомним, Россия в 2019 году решила снять свой сезон Форта Боярда. Ведущий - Сергей Шнуров, который одной только своей харизмой вдохновляет русских звезд лезть в пасть ко льву.

Ожидается, что кроме Бузовой в шоу появятся Седокова, Водянова, Боня, хореограф Егор Дружинин, актрисы Эвелина Бледанс и Валентина Мазунина, комик Сергей Светлаков и телеведущий Михаил Шац.