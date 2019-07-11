Лобода снова показала грудь вместо сворованного фото

Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана Лобода была с позором покарана воровство интимных фото у известной блогерши, и поспешила снять свою грудь, чтобы вернуть утраченные лайки.

Лобода поделилась откровенными фото в бикини, но так и не смогла стать голой на голову.

"Читаю. думаю, подбросить ли ещё дровишек....?", - написала непонимающая, что такое авторское право Лобода.

Она поделилась фото, на котором сидит на полу в крошечном черном бикини, а в центре кадра - огромная грудь, готовая выпасть из ее лифчика. На фото в сторис также видно, как Лобода сидит на полу, подогнув одну ногу.

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

Поклонники не стали сомневаться, что это альтернатива утраченному фото, которое она своровала у блогерши Nude Yoga Girl. Однако многие были вообще не в курсе, что фото ворованное, и предлагали "прессонуть" девушку, которая попыталась отстоять свои авторские права.

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Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

"Может лучше уже новую песенку подбросите?", "Меня распиарьте так как йогу. Я буду более благодарна", "Давайте! Девчина та ликует, нет чтобы спасибо сказать за такой пиар, обижается блин", "Колхоз. Только и можете пиарится за счёт более талантливых. Тупой шоу бизнес", "А Королёва молодец !!!! Всем нос утёрла ? коль пошла такая пьянка ---все звёзды пусть фоткаются ", "Ребят, го лучше жалоб накидаем йоге. Наехала на богиню! - на не наехала,а отстаивала свои авторские права", "Куда делось ваше красивейшее фото на голове?", "Света, сфоткайтесь так как было на том фото,ну или как Королева и все успокоятся, я думаю, с вашими ногами фото произведёт фурор ещё больше чем фото йоги", - пишут ее фанаты.

Светлана Лобода / скриншот

Светлана Лобода / скриншот

Светлана Лобода / скриншот

Светлана Лобода / скриншот

Светлана Лобода / скриншот

Напомним, Лобода украла фото у известной блогерши, и еще и обработала в фотошопе, чтобы сделать фигуру стройнее.

Напомним, скандал начался с утра 10 июля, когда Лобода опубликовала отфотошопленное фото голой Nude Yoga Girl, фактически нарушая авторские права и выдавая себя за нее - ведь она не указала, откуда фото, и даже не тегнула девушку на нем.

Целый день ее команда удаляла все комментарии блогерши и ее поклонников, игнорируя свою позорную кражу, чем глубоко шокировала иностранку.

В итоге пост Лободы якобы удалил сам Instagram - за нарушение авторских прав.