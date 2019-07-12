Алексей Панин пробил себе простату и слил в сеть видео

Российский актер Алексей Панин вообще не в курсе, что такое стеснение. К тренду с ногой он решил добавить историю с простатой.
В сети распространили видео и фото того, как Панин пришел на пирсинг простаты.
Ролик с процесом установки пирсинга Панин сначала залил себе в Instagram, и некоторые сайты и каналы-телеграм успели его сохранить, а потом удалил. Теперь же в сети гуляют как зацензуренные, так и не совсем фото с простатой Панина.
В этот раз на видео запечатлено, что в Панина суют не ногу, а медицинские инструменты.
В ролике женщине приходится склониться над обнаженными ягодицами Алексея Панина, чтобы специальным инструментом сделать еще одну дырку в его теле.
На снимках Панин очень радостный находится в позе собачки в кабинете косметолога совершенно голый. Большей частью снимки закрывают цензурой все самое ужасное, оставляя видным только кольцо, гордым обладателем которого стал Панин.
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Алексей Панин даже выложил фото с ювелирным украшением в интимном месте на своей странице в инстаграме, однако вскоре удалил его.
Также Панин записал возмущенное видео, в котором заявил, что это он "угорает" над хейтерами, а не они над его проколами и извращениями.
Уточним, что это далеко не первое скандальное видео с участием Панина. Ранее в Сети также распространялись ролики, в которых актер занимается нетрадиционными видами секса.