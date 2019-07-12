"Я готова, берите меня": Раздетая Лобода взбесила интимными фото

Лобода / Instagram

Светлана Лобода решила снова раздеться, чтобы получить пару лайков вместо утраченных сотен тысяч, но получила критику за одержимость интимом.

Светлану Лободу раскритиковали за публикацию интимных фото, но ее команда оперативно удаляет неугодные комментарии.

"Теперь мне тепло только здесь .....Едем в Санкт-Петербург а что у вас?как погодка?шубу брать?", - спросила она.

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На фото она позировала в черной комбинации и джинсах, которые она расстегнули и приспустила.

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

Ни пышный бюст, ни соблазнительная поза не смогли подкупить пользователей сети, которые вопросили, все ли у Лорбоды нормально с психикой - ведь она какая-то помешанная на интиме.

Светлана Лобода / скриншот

Светлана Лобода / скриншот

Светлана Лобода / скриншот

"Шубу брать, и трусы с начесом", "Советую сходить вам к писхотерапевту, у вас проблема с оголением. Перебарщиваете", "Красоточка", "Зачем фотографии воровать?", "Красотка", "Пахнет сексом", "И что это значит: типо я готова, берите меня?", - пишут в комментариях, которые срочно удаляются, чтобы не дискредитировать "Суперзвезду".

Светлана Лобода / скриншот

Ранее Лобода выставила на обозрение полуоголенную грудь, вместо украденного ею же фото.