"Запах секса": Тина Кароль без белья сверкнула грудью в прозрачном топе

Тина Кароль / Instagram

Украинская певица Тина Кароль без белья отметила миллион подписчиков в Instagram горячим снимком.

Она снялась в белой рубашечке-топе, под которую не надевают белье.

На снимке она позирует подняв руки, демонстрируя не только соблазнительную шею, но и аппетитную грудь, которая просвечивает сквозь полупрозрачную белую ткань.

Поклонники оценили откровенное фото певицы, и завалили ее комплиментами.

Тина Кароль / Instagram

"Ева в раю в поисках Адама", "Я прям слышу запах секса", "Ааааа, отведите меня к ней", "Ева", "Афродита", "Богиня", - пишут они.

Тина Кароль / скриншот

Тина Кароль / скриншот

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