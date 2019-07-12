"Запах секса": Тина Кароль без белья сверкнула грудью в прозрачном топе

Певица Тина Кароль похвалилась пикантным фото без белья.
Украинская певица Тина Кароль без белья отметила миллион подписчиков в Instagram горячим снимком.
Она снялась в белой рубашечке-топе, под которую не надевают белье.
На снимке она позирует подняв руки, демонстрируя не только соблазнительную шею, но и аппетитную грудь, которая просвечивает сквозь полупрозрачную белую ткань.
Поклонники оценили откровенное фото певицы, и завалили ее комплиментами.
"Ева в раю в поисках Адама", "Я прям слышу запах секса", "Ааааа, отведите меня к ней", "Ева", "Афродита", "Богиня", - пишут они.
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