Ар Келли арестован - снимал детскую порнографию

Р Келли арестован/ Complex

Скандальный R Kelly, которого уже задерживали за сексуальные домогательства, снова арестован.

R.Kelly получил обвинения по 13 пунктам, один из них - изготовление детской порнографии, сообщает The New York Times.

"Обвинительный акт включает в себя обвинения в детской порнографии, соблазнении несовершеннолетних, а также в уклонении от правосудия", - заявил помощник прокурора в штате Иллинойс Джозеф Фитцпатрик.

До этого сразу 4 девушки обвиняли артиста в сексуальном насилии (большинству из них не было и 18 лет).

Р. Келли - любитель детского порно / AP

В феврале этого года Ар Келли даже сдался полиции, но позже его выпустили под залог. Всего против певца было выдвинуто 21 обвинение в насилии.

Теперь исполнителю грозит тюремный срок от шести до 30 лет.