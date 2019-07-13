Ирина Шейк топлес снялась в интимной фотосессии

Ирина Шейк / instagram.com/IrinaShayk/

Модель Ирина Шейк, которая родила дочку Брэдли Куперу, рассказала в интервью известному глянцу, как относится к семье, и какую роль возможность бракосочетания сыграла в ее разрыве с актером.

Ирина Шейк призналась, что все ждала предложения от Брэрли Купера, но так его и не получила. Об этом она рассказала Harper's Bazaar.

На вопрос, как относится экс-возлюбленная Купера к браку, ответила, что она никогда не выступала против него. Однако предложение руки и сердца звезда так и не дождалась.

"Сейчас каждый смотрит на это по-разному. Верю ли я в брак? Да, конечно. Я не из тех, кто выступает против него", - призналась Ирина.

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Ирина заявила, что она обычный человек, а не "высокомерная крутая модель", и у нее бывают плохие дни, нестача времени на прическу и модные вещи, но не стоит также сразу причислять ее к яжематерям, которые носят длинную юбку, и забывают обо всем.

"Вы должны быть самими собой для своих детей, иначе вы живете во лжи. Назовите мне хотя бы одну причину, по которой после рождения ребенка женщина должна переодеться в длинную юбку? Нет, не должна. И я не собираюсь делать этого. Почему я должна перестать быть самой собой лишь потому, что стала мамой? Назовите хотя бы одну причину! Я не понимаю, почему общество навязывает женщинам эту идею", - заявила она.

Кроме того, она призналась, что ее нет на снапчате, и она не заводила Instagram для дочери, а сосредоточена на ее воспитании.

Также Ирина рассказала, что она росле без отца, и сама привыкла, если нужно "забить гвоздь" и выполнить мужскую работу.