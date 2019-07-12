Серябкина занималась сексом в центре Москвы

Экс-Серебро Ольга Серябкина откровенно призналась, в каких публичных местах она занималась сексом.
Певицу Ольгу Серябкину призвали на шоу Нестрашный суд, где она дала откровенные ответы редактору журнала Maxim Александру Маленкову о своей жизни.
Во время интервью Серябкина поведала, что не любит давать в долг, считает себя трудоголиком, и склонна поддаваться эмоциям, в особенности похоти.
"У меня не вызывают желания просто проходящие мимо люди. Я всегда должна быть убеждена, что он мне нравится. Я делала это в необдуманных, общественных местах,а потом думала: "Меня никто не увидел?", - рассказала она.
Тем не менее, она выдавила из себя, что ее "раскрутили" заняться сексом в центре Москвы на Патриарших прудах. Правда ночью.
"Патрики, привет!" - развеселилась она.
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Также она рассказала, что очень любит себя и Макса Фадеева. Также ради любви она пару раз отказывалась от своих принципов - например увела парня, у которого уже была девушка.
Ольга Серябкина занималась сексом в публичных местах:
Ольга говорит, что старается избегать таких ситуаций, но в тот момент она пошла на поводу своих желаний и считает это эгоистичным поступком.
А Кэти Тупория, которой позвонил Александр, рассказала, что когда Серябкина взяла покататься на чужой Феррари, за ними увязались "пацанчики", которые попытались подкатить к ним, а потом подрезать девушек. В итоге Серябкина из гнева спровоцировала ДТП, в котором виновными были "кавалеры".
Совсем недавно Елена Темникова спровоцировала Ольгу Серябкину на ложь из-за Макса Фадеева.
До этого, в интервью Шихман, она рассказала о романе Серебянкиной и Фадеева, свой вражде с "подругой" и ссоре с Фадеевым, которые спровоцировали распад группы и начало сольной карьеры.
Ранее Серябкина заявила, что у нее был роман с Темниковой в течении почти 6 лет, и они на гастролях даже регулярно жили в одном номере как девушка с девушкой. В свою очередь, Темникова называет это ширмой для романа Серябкиной с Фадеевым.