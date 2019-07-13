"Просто пися-королева": Maruv взбудоражила сеть смелыми фото в бикини

Марув похвасталась фигурой на отдыхе / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Maruv, настоящее имя которой Анна Корсун, взволновала поклонников новой порцией сексуальных фото, сделанных во время отдыха в Турции.

На своей странице в Instagram артистка поделилась серией фото, на которых она позирует в крошечном блестящем бикини, которое выгодно подчеркивает ее постройневшие формы.

На снимках певица решила продемонстрировать свои изящные формы: длинные ножки и плоский животик.

"На первой фотографии будто огромный нимб. Богиня лета", "Постройнела! Молодец!", "Просто пися-королева", "На первой фотографии думал, что это очередная шляпа", "Изящная, красивая и ничего лишнего!", "Какие ноги, какая фигура!", - писали юзеры.

Марув / instagram.com/maruvofficial

Марув / instagram.com/maruvofficial

Ранее Maruv в позе собачки покрутила задом на съемках клипа.