"Развратница!": Ольга Бузова нарвалась на шквал критики, оголив ягодицы

Ольга Бузова написала про озеро, а показала попу / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова променяла пляжи Турции и Мальдив, отдохнув в городе Яровое Алтайского края России. Туда певица отправилась с туром, и заодно решила оздоровиться.

"Позади меня соленое озеро Яровое, которое давно стало местом, куда в летние месяцы стекаются на отдых жаждущие исцелиться или хотя бы поправить свое здоровье", - написала певица на своей странице в Instagram.

На серии фото Бузова предстала в коралловом мини-купальнике, бикини которого натянула так, чтобы оголились ягодицы. На снимках артистка решила акцентировать внимание именно на своей попе.

Ольга Бузова натянула бикини, чтобы оголилась попа / instagram.com/buzova86

Подписчики высказали недовольство выпяченными ягодицами Бузовой, и призвали ее быть скромнее – иначе приличный мужчина не обратит на нее внимания.

"В чем прикол так натягивать трусы?", "Хах, ору, нах*й жопу выпячивать?", "Свою жопу уже во всех уголках мира показала, молодец, конечно так приличный мужчина быстрее клюнет", "Да что же это такое??? Развратница!", "А без жопы нельзя озеро показать?", "Хорош выпячивать то, чего нет", - писали юзеры.

Ольга Бузова решила похвастаться тем, чего нет, считают юзеры / instagram.com/buzova86

Ольга Бузова выпятила оголенную попу / instagram.com/buzova86

Ранее неграмотная Ольга Бузова опозорилась на весь мир.