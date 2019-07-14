"Божествєний пиZдец! Я мироточу": Сеть обсуждает "дряблые обвислые сиськи" Одесского кинофестиваля

В Одессе уже десятый год подряд проходит кинофестиваль. И каждый раз красная дорожка становится центром особого внимания, ибо многим интересно, как выглядят те, кому посчастливилось почетно пройтись под вспышками софитов и фотографов.

Следует отметить, что не все гости Одесского кинофестиваля придерживаются дресс-кода. Желание "выпендриться", или выделиться, или хотя бы незадолго стать звездой светской хроники, потом наталкивается на едкую критику в сети.

К слову, со временем критика трансформируется в насмешку.

Так вот, журналисты порылись в архивах и выдали на-гора, так сказать, специально к юбилею, самые дурацкие наряды за все 10 лет. В чем только не появлялись сливки общества на красной дорожке Одесского кинофестиваля за все эти годы.

Времена менялись, но постоянными спутниками Одесского кинофестиваля как были, как и остались гламур, антигламур, много треша, секса и вульгарности.

А в соцсетях по этому много шума.

"С каждым годом это почему-то страшнее. Платья не по размеру, отсутствие нижнего белья, ночные рубашки и пижамы на дорожке, подчеркивание всех недостатков фигуры. Ощущение, что платья покупались на секонд-хэнде из того, что осталось в последний день. Создаётся впечатление, что на мероприятие загоняли всех, кто оказывался рядом, обязуя купить платье в секонде за 30 мин до открытия фестиваля. "Нет стилистам!" - было заявлено в качестве официальной позиции. Мало ухоженных лиц и тел. Это хочется развидеть", - пишет Tanya Domnych.

ПАРАД УРОДОВ! Зачем этот ужас показывать! Можно же ставить фото красивых людей! Все "каналы Медведчука и Бойко с Рабиновичем показывают! Теперь красная дорожка со слонами и слонихами старческого возраста! Сплошной негатив везде!", - возмутилась Ирина Гордейчук.

"Я не в тємі, але що хіба зараз мода на дряблі і обвисслі цицьки? Матрони прям пишаються цим. Чи це такий феміністичний прояв?", - пишет Илия Кеседи.

"Божествєний піZдец! Я міроточу дивлячись фото!", - добавил Алекс Лебедев.

Напомним, ранее в Одессе официально открылся 10 юбилейный Одесский кинофестиваль, на который прибыли сотни звезд из Украины и других стран. В сети появились прямая трансляция красной дорожки фестиваля.