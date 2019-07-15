"Писька видна, вообще срамота": Дорофеева засветила формы в соблазнительном наряде

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева снялась в фотосессии в роли морячки, чем привела фанатов в восторг.

Дорофеева примерила купальник с высокой посадкой, продемонстрировав свои легендарные тату на бедрах.

"Лето, ну неее, мы так не договаривались. Верни вот это вот - "блин, как жарко", - подписала она фото, на которых позирует на пляже и на пирсе.

На снимках Надя Дорофеева продемонстрировала свои длинные ножки лежа на пирсе и показывая язык, а также продемонстрировала бедра и ягодицы в трусах с высокой посадкой, которым не удалось скрыть и другие части ее тела.

Надя Дорофеева в трусиках взбудоражила поклонников / instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева призывает лето / instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева похвалилась секси-ножками / instagram.com/nadyadorofeeva/

Это приметили поклонники Дорофеевой, и поспешили поделиться с общественностью своим достижением.

"Больше фоток попы!", "Бомба", "Порно бы с тобой. А так уже не интересно", "Крутяшка", "охохо", "Вау", "Писька видна, вообще срамота", - пишут в комментариях.

Надя Дорофеева / скриншот

Надя Дорофеева / скриншот

Надя Дорофеева / скриншот

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