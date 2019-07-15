"*баный стыд", "из борделя": Бузова в трусах шокировала вульгарным нарядом

Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Оля Бузова спела в клубе в Витебске, и утром после концерта похвасталась внешностью, однако заслужила только жесточайшую критику от своих подписчиков.

Певица Бузова была жесточайше затроллена подписчиками за фото в трусах посреди цивилизованного города.

"6.00 и я только приехала в Отель. Сегодня впервые выступала на рассвете и впервые в Витебске, и впервые на Славянском базаре. Трижды впервые. Спасибо за такой шикарный приём и за то, что хором пели со мной ваши любимые песни Водица и Танцуй Под Бузову. Спасибо за море цветов и подарков. Я вас люблю. Буду смотреть ваши сторис параллельно приступаю снова к лечению ножки и готовлюсь ко сну. Спасибо, что ждали меня - я все читаю, и все вижу. Кто был сегодня???? Отпишитесь. Ваша Оля" - написала она, добавив кучу смайликов и тегов.

Девушка при этом позирует в полупрозрачном белом кружевном корсете и чем-то вроде чулков с поясом для чулок, однако вместо них - обрезанные штанины с широким низом, из-под которых торчат каблуки.

Оля Бузова / Instagram

Поклонники неоднозначно оценили ее наряд, под которым просвечивается все, что современные женщины все же предпочитают показывать не на публике, а своим мужьям или женам дома наедине.

Оля Бузова / Instagram

"*баный стыд. Тьотка под 40 в трусах в городе - е*анись аж листья гнись", "Как памперсы одноразовые", "Куда мир катится? Как можно этим восхищаться? Ну я понимаю, на пляже ,ну не вцентре города? Или она на трассе голосует, ловит попутку?", "Ольгя Бузова, сколько за ночь?", "Оля, мне кажется, с таким прикидом тебе пора на "Модный приговор"", "На Пони похожа. Ноги огромные в этом наряде", "ЧТо за наряд? Извините, как у проститутки. Не красиво. Фигура отличная - любой наряд подошел бы, а у тебя мания оголять попу", "Бузова, ну ты п*издец нарядилась", "Вышла утром из борделя", - пишут подписчики.

Оля Бузова / скриншот

Оля Бузова / скриншот

Оля Бузова / скриншот

Оля Бузова / скриншот

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