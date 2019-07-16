Сильная и независимая Ирина Шейк сверкнула грудью на фото с котиками

Российская модель, которую недавно бросил Брэдли Купер с дочкой на руках, ошарашила поклонников пикантным снимком.
Ирина Шейк поддерживает тренды Интернета, пока муж взял на пару дней к себе их дочку Лею, и публикует фото груди и котиков.
Она оставила в Instagram Stories снимки в сексуальном белье с котятами на руках.
"Lia-lia(ля-ля) ака мама", - подписала она пост, в котором показала маму-кошку.
А вот фото ее котят она спрятала в своих Stories, не подписывая.
На снимках она держит на руках крошечных котят, сама при этом позируя в черном кружевном корсете вместо лифчика, который, будучи полупрозрачным, не особо скрывает соблазнительные формы.
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Поклонники, вероятно, оценили иронию россиянки, которая обстебала мемчик про одиноких женщин и кошек, а также утверждение, что в интернете ищут котят и грудь.
Тем не менее, в комментариях под фото ее просят не отчаиваться.
"Ещё рано кошек заводить!", "Без кота и жизнь не та", "Ирина троллит тему", - пишут подписички.
Тем не менее, не угасают обсуждения ее личной жизни, поступка Купера и его отношений с Гагой.
Ранее назвали виновника разрыва Ирины Шейк и Брэдли Купера.