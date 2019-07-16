Сильная и независимая Ирина Шейк сверкнула грудью на фото с котиками

Ирина Шейк сверкнула грудью/ Instagram

Ирина Шейк поддерживает тренды Интернета, пока муж взял на пару дней к себе их дочку Лею, и публикует фото груди и котиков.

Она оставила в Instagram Stories снимки в сексуальном белье с котятами на руках.

"Lia-lia(ля-ля) ака мама", - подписала она пост, в котором показала маму-кошку.

А вот фото ее котят она спрятала в своих Stories, не подписывая.

На снимках она держит на руках крошечных котят, сама при этом позируя в черном кружевном корсете вместо лифчика, который, будучи полупрозрачным, не особо скрывает соблазнительные формы.

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Поклонники, вероятно, оценили иронию россиянки, которая обстебала мемчик про одиноких женщин и кошек, а также утверждение, что в интернете ищут котят и грудь.

Ирина Шейк / скриншот

Ирина Шейк / Instagram

Тем не менее, в комментариях под фото ее просят не отчаиваться.

"Ещё рано кошек заводить!", "Без кота и жизнь не та", "Ирина троллит тему", - пишут подписички.

Ирина Шейк / Instagram

Тем не менее, не угасают обсуждения ее личной жизни, поступка Купера и его отношений с Гагой.

Ранее назвали виновника разрыва Ирины Шейк и Брэдли Купера.