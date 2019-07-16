"П*здец, ты ходячий секс": Ивлеева взорвала сеть пикантным фото

Настя Ивлеева поделилась пикантным фото / скриншот

Настя Ивлеева показала, как она в одном бикини отдыхает на Кипре в Лимасоле, и буквально разорвала интернет.

Поклонники Ивлеевой в Instagram пришли в восторг от ее шикарных форм, которые не скрыло крошечное бикини.

"Спасибо Кипр за потрясающий отдых! Это был полный перезагруз от соц сетей и работы! Поначалу я так переживала что нельзя так надолго пропадать и не "контэнтить" , но с другой стороны, на что нам отпуска, если не на полный Релакс мозгу и отдых от назгузки, графиков и дел! Сегодня уже домой! Пока Остров, привет Москва!", - пишет Ивлеева.

Девушка снялась на ступеньках в крошечном бикини и кроссовках. Она повернулась в полуборота и подняла руки вверх к волосам. При этом крошечные трусики выгодно подчеркнули ее попку и бедра, а также плоский живот и выдающуюся грудь.

Настя Ивлеева / Instagram

Поклонники не смоги пройти мимо, и в свойственной манере Ивлеевой оценили и ее грудь и ее попу.

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"Сиськи Ивлеевой:обнаружены :) боже,Анастейша,вы прекрасны", "П*здец, Ивлеева, ты ходячий секс","НУ ШТО ЗА СЭКС, НАСТЯ", "Выложить жопу - закон возврата репутации, так что все норм", "Ну што за худышка?", ""одним словом - х*етьбл*дькакаядайтакуюфигуруплиз", Отдыха много тне бывает. Фигура", "Услада для моих глаз. Кто там говорилс, что жопы и сисек нет? Чистый кайф", "Какая фигура", "Попа орех, как у меня","Попан в норме", "вот это пердак", "Красота", - пишут поклонники.

Настя Ивлеева / скриншот

Настя Ивлеева / скриншот

Настя Ивлеева / скриншот

Настя Ивлеева / скриншот

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